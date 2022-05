“A Petro lo engañaron en su buena fe”: hombre acusado por el candidato de estar detrás de amenazas en su contra

Hace unos días, el candidato presidencial Gustavo Petro, realizó unas declaraciones en las que señaló que un empresario pereirano conocido con el apodo de ‘Calzones’, es quien estaría detrás de las amenazas en su contra. Manifestó además que la fortuna de este hombre, que según él lidera la campaña de Federico Gutiérrez en Risaralda, estaría ligada al narcotráfico y al negocio del ‘gota a gota’ en Pereira.

La persona apodada ‘Calzones’ es el empresario César Augusto Giraldo, quien aseguró que sus actividades comerciales son legales y que tal vez el candidato fue engañado en su buena fe, pues no tiene investigaciones en su contra por lo que las acusaciones de Petro no tienen ningún fundamento. “Yo me dedico a una actividad comercial completamente lícita, yo pago mis impuestos, pago todo. Los negocios míos son un libro abierto, eso está en DIAN, Cámara de Comercio, todo son negocios constituidos legalmente. Yo pensaría que al doctor Gustavo Petro lo engañaron en su buena fe y le están pasando una información completamente falsa”, expresó Giraldo.

Indicó también que está a la espera de una reunión con sus abogadas para determinar cuáles serán las acciones legales a tomar.

"Estamos en estos momentos revisando el tema, en las próximas horas voy a tener una reunión y de ahí tomaremos decisiones al respecto. Me cuestionan por unas tierras que se le compraron a unas personas. Yo no tengo, ni puedo ejercer funciones de Policía Judicial para mirar qué hace una persona o no, simplemente hago negocios que sean legales", manifestó.

Así las cosas, Giraldo negó estar relacionado con las amenazas en contra de Gustavo Petro y puntualizó que sus negocios y los de su familia son legales y no tienen ningún tipo de vínculo con grupos ilegales.