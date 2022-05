Cumplimos el sueño de estar en tiendas por todo el mundo: Maygel Coronel, diseñadora colombiana que vistió a la mamá de Elon Musk

Sports Illustrated es una revista estadounidense semanal dedicada a los deportes. En la última edición que fue denominada ‘Swinsuit Edition’, Maye Musk, madre del empresario Elon Musk, fue la protagonista de la portada de dicha entrega editorial, en la que salió luciendo un traje de baño diseñado por Maygel Coronel, diseñadora colombiana.

En diálogo con Contrarreloj de W Radio, Maygel Coronel contó el inicio de este gran sueño, “En noviembre nos llegó un mail del equipo de Sports Illustrated, donde nos pedían unas prendas, nos decían que les encantaba la marca y que los haría muy feliz que pudiéramos hacer parte de ellos”.

De este modo, anunció que en medio de las solicitudes que les hizo el equipo de la revista, nunca le dieron información ni detalles de la modelo que usaría su ropa, sin embargo, nunca le prestó mayor cuidado.

Esta versión ‘Swinsuit Edition’, según la colombiana, llegó a cambiarles la vida, pues al ver la portada no podrían creer que su ropa la conociera y la usara Maye musk. Asimismo, agregó que ésta felicidad venia llena de oportunidades de empleo y reconocimiento a nivel mundial.

“Lo más hermoso de ver crecer la marca, es ver como cumplimos muchos sueños de todo el equipo que trabaja acá, cumplimos el sueño de estar en tiendas de todo el mundo”, dijo a Contrarreloj.

Finalmente, dijo que al no conocer la identidad de la modelo antes de la entrega editorial, nunca imaginó que se trata de Musk, “con Maye no hemos tenido algún contacto, yo puse una foto de ella en mi perfil y me contestó con corazones verdes, eso es lo más grande. A nosotros nunca nos dijeron quien era la modelo”, concluyó.