“Ha sido muy gratificante porque a las canciones les ha ido súper bien”: Productor colombiano que trabajó con Camila Cabello

En Contrarreloj estuvo José Castillo, productor y compositor colombiano, quien está detrás de varias de las canciones es del último álbum de Camila Cabello llamado ‘Familia’ y contó detalles de esta experiencia.

“Fue de las cosas bonitas que me han pasado este año. Un amigo me dijo de la nada que estaban buscando tracks para el nuevo disco de Camila Cabello y yo dije “como sea tengo que enviar algo” y me propuse darle una semana de trabajo duro, envíe lo que hice y dos meses después me llamaron y me dijeron que usaron mi pista para una gran canción, la primera que Camila Cabello va a cantar totalmente en español que se llama ‘Celia’”, comentó.

“Luego me dijeron que había otra canción y me pidieron que me involucrara y pude participar en ‘hasta los dientes’, incluso suena una guitarra que yo hice muy caribeña. Cuando me enviaron este tema estaba mal de COVID junto con mi esposa, pero con esta oportunidad trabajé como pude y menos mal lo hice, porque me terminó sacando y además la canción ha sido muy bien aceptada”, agregó Castillo.

“Para mí ha sido muy gratificante porque en las canciones que participé les ha ido súper bien y Camila lo ha dicho, está muy contenta con el resultado de esta experimentación de sonidos latinos que ya lo había hecho en el pasado, pero que en estas nuevas canciones se siente más”, concluyó el productor colombiano.