Federico Gutiérrez sobre carta de Colanta: “bienvenidos los votos de la gente que quiera cuidar la empresa privada”

En entrevista con Sigue La W, el candidato presidencial Federico Gutiérrez habló sobre su campaña electoral y las principales propuestas de su plan de gobierno.

Además, respondió a preguntas de actualidad como los recientes espaldarazos que ha recibido por parte de algunos empresarios o simpatizantes del Centro Democrático, como Sergio Araújo.

El candidato del Equipo por Colombia se refirió a la polémica que se generó por los trinos de Araújo, quien aseguró que los trabajadores que voten por Gustavo Petro serán despedidos de su compañía.

‘Fico’ dejó claro que “eso es un delito, me parece una vergüenza y yo no puedo estar de acuerdo con eso, y lo rechazo de manera clara. Aquí el voto es libre. Así como rechazo cuando el Clan del Golfo, aliado con el otro candidato, va y obliga en muchas veredas a votar por el otro y dicen que no puede aparecer un voto por ‘Fico’”.

Añadiendo que “aquí yo no tengo líneas grises, aquí venga de donde venga, la gente tiene que salir a votar de manera libre. La democracia se tiene que garantizar”.

Sobre la carta del gerente de Colanta, Sergio González, que se refería a las elecciones, Gutiérrez expresó que “la gente cree que esa carta fue para mí, pues bueno bienvenidos los votos de las cooperativas, bienvenidos los votos de la gente que quiera cuidar la empresa privada”.

En esa misma línea, Federico Gutiérrez lanzó una puya contra los demás candidatos. “¿Por qué los otros se sintieron aludidos? Porque ellos son los que quieren expropiar, los que quieren acabar con la productividad del país”.

Por último, resaltó la labor de Sergio González y aseguró que él está de lado de los empresarios. “Si ellos expresan sus preocupaciones frente a otras candidaturas que pondrían en riesgo el sector productivo del país, yo sí les digo que los defiendo, los voy a defender y vamos a trabajar juntos porque lo que necesitamos es que haya empresas”.

Escuche la entrevista completa a continuación: