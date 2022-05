MinEducación despidió a mujer con cáncer y se niega a restablecer sus derechos pese a orden de un juez

Sigue La W conoció la denuncia de Melissa Reina, quien asegura que fue despedida del Ministerio de Educación. De acuerdo con la paciente oncológica, la entidad se niega a reestablecer sus derechos pese a la orden de un juez.

Debido al incumplimiento del fallo, en las últimas horas se emitió una orden de arresto contra una de las funcionarias del Ministerio.

En entrevista con Sigue La W, Melissa Reina aseguró que ella tenía un convenio interinstitucional con el Ministerio de Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos, con los cuales tenía 3 contratos.

Además, contó que ella venia presentando problemas de salud desde el 2019 y en 2021 le diagnosticaron un cáncer, específicamente “un carcinoma neuroendocrino de célula pequeña pobremente diferenciado”.

“Yo trabajé hasta el 31 de diciembre de 2021 y mi contrato no fue renovado porque yo estaba mediante un convenio y me dijeron que ese convenio no iba más que iban a hacer otro y que me iban a vincular por medio de ese, pero nunca hubo vinculación, yo esperé hasta el 29 de enero, me tocó instaurar una acción de tutela que fue negada en primera instancia”, indicó Reina.

La paciente oncológica aseguró que el fallo le ordenaba al Ministerio vincularla nuevamente mediante un contrato de prestación de servicios con el mismo valor que ella venía devengando.

Sobre el proceso que ha llevado desde que fue diagnosticada con cáncer, Reina señaló que “yo informé al Ministerio cuando me dijeron que tenía que hacerme el procedimiento de quimioterapia, es decir, más o menos en marzo, lo volví a reiterar en junio y les aclaré que estaba tratando de organizar mis quimioterapias para no interrumpir mis labores contractuales (…) el Ministerio nunca me contestó, en diciembre envié un último correo con las órdenes que tenía para el 2022″.

En cuanto a la última comunicación que tuvo con el Ministerio, Reina aclaró que “finalmente ayer, después de la orden judicial que emitió el juez, se contactó conmigo una persona del Ministerio y me dijo que tenía que hacer el registro de SECOP y que tenía que dejar el contrato firmado antes de medianoche”.

Añadiendo que “ellos dilataron el proceso diciendo que no podían contratarme porque necesitaban una aclaración del fallo y se excusan en la Ley de Garantías, y me emiten un contrato de prestación de servicios por cuatro meses”.

¿Qué procede?

En este punto, Melissa Reina aclaró que “yo lo que voy a hacer es lo que me dice el juez, que es radicar la demanda, notificarla el juzgado que radiqué la demanda y ya me imagino que el juzgado tendrá que informales y ordenarle el Ministerio que renueva el contrato”.

¿Qué dicen desde el Ministerio de Educación?

Sigue La W se contactó con el Ministerio de Educación, quienes dieron a conocer todo el convenio que tenían con Melissa Reina, el cual se vencía el 31 de diciembre del 2021, y debido a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías estaba prohibido para las entidades públicas contratar.