Inicia el particular campeonato de fútbol arena campesino en Sutatenza (Boyacá)

En la antigua plaza de toros de Sutatenza, las comunidades se dan cita para jugar el campeonato de fútbol arena campesino, allí llegan con sus botas pantaneras, pantalón, falda (para el caso de las mujeres), ruana y sombrero que es el atuendo reglamentario.

Teniendo en cuenta que el campeonato es mixto cada equipo debe tener en campo tres hombres y una mujer. “Por supuesto que llevar el atuendo campesino es un orgullo y dar a conocer nuestra identidad”, dice Deisy Yurani Perilla Vaca.

El reglamento del fútbol arena campesino tiene algunas similitudes al del fútbol playa. “El saque lateral como tal, se debe hacer con el pie o con la mano. Los tiros de esquina se cobran con el pie”.

El sombrero debe estar puesto en todo momento porque se corre el riesgo de anular goles. “El que no llevé el sombrero puesto no puede anotar. Es de aclarar que no se lo deben amarrar, esa es la regla”, dice el alcalde de Sutatenza, Giovanny Montenegro.

El guarapo es la bebida tradicional de Boyacá y es la única autorizada para la hidratación de los deportistas.

La camilla es el tradicional guando, diseñada en guadua y costal, y que en las fincas se utiliza para trasladar enfermos, mientras el botiquín es un canasto que contiene todos los elementos para atender cualquier lesión.

El campeonato de fútbol arena campesino culminará el próximo cinco de junio.