“Estamos convencidos de que tenemos un equipo para pelearle a quien sea”: Stalin Motta

Hablar de La Equidad es inmediatamente hablar de Stalin Motta. No hay nadie que haya jugado más partidos con el equipo (más de 500); no hay nadie que haya hecho más goles (71) y seguramente, no hay nadie que pueda representar mejor al club “asegurador”. El equipo dirigido por Alexis García fue séptimo en el todos contra todos con 30 puntos y le correspondió el cuadrangular B junto a Deportes Tolima, Deportivo Independiente Medellín y Envigado.

“Es un cuadrangular complicado, cualquier rival que nos hubiera tocado era difícil, pero sin duda Tolima es el equipo boom de los últimos años, Medellín viene haciendo las cosas bien y Envigado, aunque es un equipo joven, es muy complicado. Nosotros estamos convencidos de que tenemos un equipo competitivo para pelearle a quien sea y lo hemos demostrado durante el semestre. Sabemos que lo que hemos mostrado se puede mejorar en estos cuadrangulares y queremos ponerle la estrella que le falta a este escudo” dijo Motta

Además, el volante habló sobre el próximo rival, Medellín, al que visitarán el sábado a las 5:15 PM. “Es un equipo que tiene jugadores muy buenos técnicamente, uno de los goleadores del torneo y un cuerpo técnico que sabe qué es ser campeón. En su casa se hacen fuertes, pero también nosotros tenemos claro cuál es nuestro juego y debemos aprovechar que ellos también están en torneo internacional” concluyó

Escuche la entrevista completa de Stalin Motta aquí: