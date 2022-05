Giro de Italia 2022: el italiano Stefano Oldani ganó la etapa 12 y Juan Pedro López conservó la maglia rosa

🔻 LAST KM / STAGE 1️⃣2⃣



☝️ After more than 200 kilometres, there is only one spot on the top step of the podium



☝️ Dopo più di 200 chilometri c'è un solo posto sul gradino più alto del podio



Powered by @ItaliaNFT_art #Giro pic.twitter.com/cinDykxWtP