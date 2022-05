JEP decreta medidas de protección para ‘Zeus’ tras sus declaraciones contra altos excomandantes del Ejército

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a la Fiscalía de la jurisdicción adoptar de forma urgente medidas de protección que considere “necesarias y pertinentes” tras el riesgo que alegó el exmilitar Juan Carlos Rodríguez ‘Zeus’, testigo estrella de la jurisdicción, por sus declaraciones contra altos excomandantes del Ejército.

En su momento, La W reveló sus versiones voluntarias en las que ha relacionado con el paramilitarismo a generales del Ejército como Mario Montoya o Miguel Pérez Guarnizo.

“Que se refuerce mi esquema de seguridad, no es un capricho que se me asigne uno, ustedes de primera mano conocen mi compromiso con la verdad y las víctimas y que mis aportes los he dado con la mayor transparencia para que ustedes puedan reconstruir la historia y en algo pueda cumplirse el deseo de quienes fueron afectados en este conflicto.” señaló en un documento el también exparamilitar y aliado cercano en su momento a Carlos Castaño.

Así las cosas, los magistrados solicitaron a la Fiscalía de la JEP que en un término de 48 horas como máximo fortalezca el esquema de seguridad de ‘Zeus’, sobre todo porque se le consideró en riesgo “extraordinario” y como lo expuso su abogada también requiere mayor protección en sus desplazamientos, para construir sus planes de reparación a las víctimas.

Además, el exmilitar también señaló preocupación por la integridad y seguridad de su familia.