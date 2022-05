“Guaricha es mujer guerrera, bella de Cacique” : animalista a congresista Nubia López

En redes sociales se ha desatado una polémica porque Rosa Juliana Herrera, reconocida animalista y excandidata a la Cámara de representantes por Santander, pasó a tarima en un evento del candidato presidencial, Gustavo Petro, que hizo en la plaza Luis Carlos Galán Sarmiento, en el centro de Bucaramanga.

En medio del ánimo que le daba a los ciudadanos, Herrera grito lo siguiente: dónde están las guarichas, las mujeres arrechas, bienvenidas a nuestro departamento, y voy a preguntar otra vez, dónde están las guarichas de Santander, arriba las guarichas y arrechas”.

Estas palabras no cayeron muy bien a Nubia López, representante a la Cámara, quien rechazó esta forma de tratar a las mujeres de Santander, insinuando que una “guaricha” se refiere a una mujer que trabaja en la prostitución”.

“Como santandereana me siento indignada y ofendida por la forma como esta mujer se expresa y nos trata durante la reunión realizada en #Bucaramanga por @petrogustavo y @FranciaMarquezM las santandereanas merecemos RESPETO”, decía el trino de López.

A este trino, que ha tenido miles de retweets y likes, Rosa Juliana Herrera le contestó y le explicó en redes que, jamás se quiso referir a las mujeres de esa manera.

Le explicó, a través de un video, que la palabra Guaricha significa mujer guerrera, bella de un cacique, y que es una palabra de origen Santandereano de tiempos ancestrales.

“Guaricha tiene origen muisca, mujer guerrera, princesa, joven, hija, bella de un cacique, es el real significado de la palabra, no en Wikipedia o en la Real Academia que desconoce esta palabra. No nos debe indignar, al contrario, nos debe enaltecer el significado, si ella @NubiaLope_z no se siente representada, lo siento “.

Finalmente, la invitó a revisar mejor los significados, no basados en Wikipedia.