Víctima de las Farc lleva tres meses sin poder regresar al país tras amenazas de muerte

Judy Tovar, representante de la Corporación Rosa Blanca y vocera de víctimas de reclutamiento de menores, abuso y abortos en las extintas Farc, denunció que lleva viviendo tres meses en el extranjero porque no puede regresar al país ante el riesgo que corre su vida, producto de amenazas que ha recibido debido a su labor social.

Tovar, indicó que desde que se fundó la corporación y comenzaron a hacer denuncias, en ese momento iniciaron las amenazas desde el “extinto secretariado”. Asimismo, manifestó que la JEP le retiró las medidas de seguridad y auxilio con las que contaba.

“A mí me han dado unas medidas de protección de parte de la JEP las cuales fueron retiradas en diciembre, que porque ya mi vida no estaba en riesgo entonces me las retiraron totalmente por parte de la JEP” sentenció Tovar.

En relación con la JEP, desde la Fiscalía de ese tribunal respondieron que las medidas de seguridad aprobadas fueron disminuyendo ante la reducción en el riesgo, y debido a que se fue del país en febrero las retiraron totalmente “porque el estado no puede mantener esas medidas de protección a personas que no estén en el país”.

Ante lo anterior, Tovar, señaló que es falso y que antes de dejar Colombia ya le habían quitado el auxilio de reubicación para sacarla del sitio en el que estaba en riesgo.

“Es totalmente falso, a mí me habían dado un apoyo de reubicación el cual me fue retirado desde el mes de julio del año pasado y debido a eso tuve que volver a la zona de riesgo, me tocó regresarme, me bajaron el apoyo a un chaleco y un medio de comunicación” afirmó.

Desde la jurisdicción indicaron que cuando Tovar regrese al país se le pedirá realizarle un nuevo estudio de seguridad y si es el caso, otorgarle las medidas de riesgo que requiera.