Quiero tener el sello propio de la mujer latina: exseñorita Colombia Andrea Tovar sobre Varto, su marca de ropa

La exseñorita Colombia Andrea Tovar estuvo en diálogo con W Fin de Semana para dar detalles del lanzamiento de su nueva marca de ropa, Varto, prendas que reflejan la cultura y el arte colombiano en el mundo.

“Soy muy perseverante y creo que no dio por vencida con los sueños. He tenido restaurantes, spa de pestañas y ahora quiero tener ese sello propio de la mujer latina. Me estoy metiendo y aprendiendo mucho del mundo de la moda”, dijo.

Tovar también reveló que el nombre de su marca de ropa es su apellido al revés: “quería algo mío, que dejara una huella, algo sostenible y sustentable”.

Y es que la exseñorita Colombia lleva en su marca la cultura colombiana al exterior. Por eso, destacó la reacción de los extranjeros al talento colombiano.

“Creo que somos muy relevantes en el tema textil. Ven la calidad de las telas, de no tener desechos tóxicos, todo el tema de las flores de los veranos eternos (…). La gente, al saber todos los procesos y la historia, se sorprende con todo el talento que hay en Colombia”, mencionó.

Finalmente, sobre su faceta de mamá, aseguró que sus hijos son su inspiración para seguir adelante e innovar con su nueva marca. "

Mis hijos me han dado el poder de decir ‘las mujeres somos capaces de todo’. Son la motivación para inspirarme. Las mamás queremos sentirnos lindas, empoderadas y verracas. Lo que queremos es que esas madres puedan sentir que pueden hacer lo que desean”