“Recursos para la alimentación de niños se encuentran dispuestos desde 2021”: contralor sobre irregularidades del PAE

Luis Carlos Pineda, contralor delegado para participación ciudadana, habló en W Radio sobre el informe que dio a conocer la Contraloría General este fin de semana en el que evidenció los distintos problemas de funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que han afectado a cerca de 500 mil niños, niñas, jóvenes y adolescentes

Y es que en Buenaventura, Neiva, Magdalena, Sucre y Sincelejo aún no ha empezado la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, pese a que hace más de tres meses empezaron las clases.

Al respecto, el contralor indicó que “lo preocupante es que los recursos se encuentran dispuestos desde el 2021 y este programa de alimentación escolar debe iniciar en paralelo al inicio de las clases escolares”.

¿Qué está pasando en estos cinco lugares?

“Hay una inobservancia total del principio de planeación. Si los recursos están dispuestos del 2021 y se tiene una vigencia de 1.2 billones de pesos para cerca de 96 entidades certificadas y cerca de 7 millones de niños, lo mínimo es que esas contrataciones empiecen desde el tiempo adecuado para que inicien con la jornada escolar. La justificación que han dado es una situación jurídica”, aseveró Pineda.

Asimismo, señaló que el 16% de las Instituciones Educativas (38) no cuentan con cocina, el 19% (45) no tiene comedor, el 15% (35) no cuenta con un lugar de almacenamiento y el 20% (47) no tiene un lugar para la refrigeración de los alimentos.