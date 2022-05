Viaje a Bogotá de registradores y notarios antes de elecciones: gremios que están a favor y en contra del evento

Sigue La W reveló detalles este lunes del viaje a Bogotá de registradores y notarios, el cual se realizará el jueves 26 de mayo y viernes 27 en Bogotá, dos días antes de las elecciones presidenciales en Colombia.

El congreso es convocado por la Superintendencia de Notariado y Registro y organizado por la Universidad Sergio Arboleda. Según conoció Sigue La W, se han registrado 407 personas entre notarios y registradores en Bogotá.

A raíz de esto, la Unión Colegiada del Notariado Colombiano emitió un comunicado rechazando el evento debido a que estamos ad portad de las elecciones presidenciales.

Por su parte, la Academia Colombiana de Notarios respaldó el evento y aseguran estar complacidos de asistir al mismo.

En diálogo con Sigue La W, Luis Efrén Leyton, representante de Notarios Subsidiados aseguró que “no es conveniente que se realice este tipo de eventos a portas de las elecciones presidenciales. A muchos notarios se nos hace difícil regresar a tiempo y poder participar en las elecciones”.

Indicó, además que por ser escrutadores de las mesas de votación corren el riesgo de no poder llegar el domingo 29 de mayo a cumplir con sus funciones. “El tema es el regreso, por tema del invierno, el orden público, las vías, por todo esto se nos hace difícil llegar a tiempo y hay que cumplir con nuestra labor porque así lo establece la ley”.

Leyton explicó también que enviaron un oficio a la Superintendencia señalando que no era conveniente que se llevara a cabo ese evento, sin embargo, la superintendente, “tiene otra visión y resolvió realizar este evento, a sabiendas de que la gran mayoría de notarios subsidiarios no vamos a poder asistir”.

En cuanto a las consecuencias que podrían tener los notarios si no están presenten el día de las elecciones, Leyton aseguró que “se generaría un traumatismo en el escrutinio porque no está el escrutador ahí, y viene las implicaciones disciplinarias para los notarios que no asistan”.

