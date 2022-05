Alianza entre Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo no se habría dado por “inconsistencias” en encuestas

El candidato presidencial Rodolfo Hernández pasó por los micrófonos de Tropicana para responder varias inquietudes de los oyentes de cara a las elecciones del 29 de mayo.

De igual forma, Hernández se refirió al candidato Sergio Fajardo, con quien intentó una alianza política para sumar fuerzas y ganar en primera vuelta. Sin embargo, según comentó el candidato independiente, no se pudo llegar a un acuerdo.

“Yo creo que el doctor Fajardo es una persona competente, honesta, trabajadora que no genera tanta resistencia”, dijo Hernández.

Además, explicó que hace aproximadamente 5 semanas, Sergio Fajardo lo invitó a tomarse un café en su casa a las 10 de la mañana, en donde le expresó su interés de unir ambas campañas.

“Me dijo ‘Rodolfo, mire unamos esfuerzos, le propongo lo siguiente, la próxima encuesta que no es hecha por usted o nosotros, que sea por los medios, el ganador recibe el apoyo del perdedor’”.

Habiendo llegado a ese acuerdo, contó Hernández que a los dos días se publicó una encuesta Invamer, en donde Rodolfo tenía mejores resultados. “Ese mismo viernes que salió, me llamó a las seis de la mañana y me dijo, ‘mándeme un vocero, yo mando otro y hagamos un documento y trabajemos como dijimos’. A las 9 teníamos una reunión en la Universidad de los Andes, fui a la reunión y me llamó a un rincón y me dijo que esa encuesta tenía inconsistencias”.

Seguido a esto, reveló que le propuso a Fajardo continuar cada uno por su lado y esperar una nueva encuesta. “Esperemos la otra. Volví a ganar y ya con más ventaja. Otra vez con el mismo cuento, entonces yo dije lo mejor es dejarlo que él decida.”

Para finalizar, Hernández expresó que Fajardo no tiene posibilidades de remontar. “Estamos a 90 horas de las elecciones, sigue pensando que es capaz de remontar y ya eso es imposible”.

Añadiendo que estaría dispuesto de recibir a Fajardo en su campaña con “los brazos abiertos”.

Vea la entrevista completa a continuación: