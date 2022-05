Rodolfo Hernández en el cierre de su campaña: “estamos cansados de elegir a quien nos mata”

El candidato a la Presidencia Rodolfo Hernández, cerró este domingo su campaña en su pueblo natal, Piedecuesta, Santander. Allí lo acompañó una multitud de personas, quienes tras su discurso realizaron una caminata en muestra de apoyo.

Hernández se conectó a través de Zoom y aseguró, con convicción, que será el ganador de las elecciones del próximo 29 de mayo.

“Estamos a nada de tenerlo todo, nada está perdido. A todo los piedecuestanos, a mi mamá, a mi hijo Mauricio les dije, este 29 de mayo lo vamos a ganar todo. Estamos cansados todos los colombianos de trabajar y que nos quiten todo. Estamos cansados de luchar sin fuerzas, estamos cansados de ser cómplices de nuestros propios politiqueros verdugos, estamos cansados de elegir a quien nos mata, de alimentar con altos salarios a quien nos roba, y de admirar a quienes nos desprecian”, dijo Hernández.

De igual forma, el ingeniero resaltó uno de los lemas con los que acompañaría su Presidencia en caso de ganar las elecciones: “no robar, no mentir, no traicionar y lograr una modificación del código penal”, siendo enfático en que no se robaría ni un solo peso.

A su vez, hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer el derecho al voto el próximo 29 de mayo señalando que, “los culpables son los ciudadanos que elegimos ladrones, pero ellos son los culpables de que esto esté tan arruinado. Por eso vamos a sacar a los ladrones de una vez por todas de la administración pública”.

“Mi compromiso es con Colombia, con Santander y con ustedes, mis compañeros y paisanos de Piedecuesta”, puntualizó.