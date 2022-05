“No es el país de Uribe, Duque o ‘Fico’ y tampoco será de Petro”: Sergio Fajardo en el cierre de su campaña

Este domingo 22 de mayo el candidato a la Presidencia, Sergio Fajardo, cerró su campaña en Bogotá para las elecciones del 29 de mayo con un llamado a la no confrontación y con un mensaje para sus contrincantes.

“Esa Colombia nuestra, la que sufre (...), es la Colombia que nosotros vamos a cambiar, que vamos a transformar, es la Colombia que no vamos a dejar que se vaya en esta nueva etapa de confrontación”, mencionó Fajardo y, a su vez, añadió: “no queremos una Colombia que esté en permanente confrontación”.

Fajardo expuso sus propuestas ante más de 200 personas que gritaban en simultáneo “un presidente profesor”, teniendo en cuenta que es un académico y docente.

Por otro lado, aseguró que el futuro del país debe tomar otra dirección, “este país no puede seguir por donde viene, no es el país de (Álvaro) Uribe, Duque o ‘Fico’, ese país no queremos que exista y lo tenemos que transformar”.

Y en la misma línea añadió: “tampoco será el país de Petro, el de todo vale, el que no respeta al diferente, el que no reconoce que hay muchas voces que se expresan de manera distinta”.

Sin embargo, Fajardo no se refirió al candidato Rodolfo Hernández, quien en los últimos días ha despegado en las encuestas de intención del voto.