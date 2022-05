Petro: “lo que hay gobernando, y me disculpan por generalizar, son rateros y asesinos en el poder”

Este domingo, Gustavo Petro y Francia Márquez hicieron su cierre de campaña en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

Ante miles de simpatizantes, el candidato presidencial dio su último discurso faltando ocho días para las elecciones presidenciales.

Al encuentro fueron invitados varios artistas, entre ellos Wilfrido Vargas, los Gaiteros de San Jacinto, Charles King, Los Rolling Ruanas, Edson Velandia y Adriana Lizcano.

“¿Por qué echan al alcalde de Medellín?, ¿por qué ponen al general a hablar de política contra la Constitución?, ¿por qué dejan que la organización del Clan del Golfo se tome casi la mitad de Colombia matando?, ¿por qué dejan a una procuradora amenazar las elecciones del próximo domingo?”, dijo Petro.

Y agregó que en el Gobierno “no piensan en la paz, en la Nación, en el pueblo, en la producción ni en la agricultura”.

“Lo que hay allí atrás gobernando, y me disculpan por generalizar porque siempre hay excepciones de honor, son rateros y asesinos en el poder, ¿cómo han llegado los rateros y los asesinos al poder?, a través de la compra del voto”, dijo.

En varias oportunidades habló de la necesidad de acabar con la corrupción, por lo que anunció que en caso de ser presidente de la República le propondrá a la ONU la creación de una comisión independiente que investigue ese flagelo en Colombia.

“Podríamos invitar al exmagistrado Iván Velázquez, que trabajaba para profundizar en las investigaciones sobre la parapolítica. Él dirigió una comisión de justicia, nombrada por la Naciones Unidas, con competencia investigativa para detectar los principales hechos de corrupción producidos en Guatemala”, señaló.

A su turno, Francia Márquez hizo un llamado a no tenerle miedo al cambio. Es más, dijo que el único miedo que debe existir es a que sigan las masacres, la violencia y la inequidad.

También respondió a las críticas de quienes dicen que no tiene la suficiente preparación para ser vicepresidenta de la República.

“Muchos dicen que no tengo experiencia para acompañar a Gustavo Petro a gobernar este país y yo me pregunto, ¿por qué la experiencia de ellos no nos permitió vivir en dignidad?, ¿por qué su experiencia nos ha tenido sometidos por tantos años en la violencia?, ¿por qué la experiencia generó más de 8 millones de víctimas en este país?”, dijo.

Y aseguró que es la corrupción la que ha sembrado el miedo en la sociedad.

“Gustavo Petro, ni usted ni yo representamos la corrupción de este país, al contrario representamos la dignidad de un pueblo”, concluyó.