Investigan presunto abuso sexual a niña en colegio de Piedecuesta

Una niña de cinco años de edad en noviembre del año pasado comenzó a cambiar su comportamiento y los padres de familia decidieron realizarle exámenes médicos en la clínica Materno infantil San Luís, en Bucaramanga, y fue ahí cuando las autoridades activaron la alarma por abuso sexual, tras detectar que tenía una enfermedad de transmisión sexual.

Tras esta situación, las autoridades de salud realizaron exámenes médicos a los principales sospechosos como su padre, y al arrojar negativo en esta enfermedad, se descartó que fuera uno de los causantes de este presunto abuso.

La mamá de la menor, Diana Carolina Velandia, puso la denuncia en la Fiscalía y asegura que los hechos habrían ocurrido con un profesor de un colegio de Piedecuesta.

“Ya puse la denuncia, hay pruebas contundentes, y no han hecho nada, me dicen que las pruebas demuestran todo, pero no pasa nada”.

Esta situación ya está en manos de la Secretaría de Educación del municipio. Adela Silva Ardila indicó que ya el profesor no trabaja en la institución y se investiga lo sucedido.

“El ICBF está atendiendo la niña en el marco de las rutas y protocolos para el restablecer de derechos. El caso está en manos de la Fiscalía. Según la madre, los hechos sucedieron en el colegio el año pasado, hay que esperar a que la Fiscalía resuelva el tema y determine el presunto responsable”.

La menor y la familia está recibiendo ayuda psicológica. La niña ya no estudia en este colegio de Piedecuesta.