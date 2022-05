Los avances se han quedado en declaraciones: víctimas insistieron a la JEP que abra macrocaso de violencia sexual

La Red de Mujeres Víctimas y Profesionales y la Mesa Municipal de Víctimas de Soacha criticaron duramente a la JEP en el marco del día nacional de la dignidad de las víctimas de violencia sexual, exigiendo al Tribunal de Paz la apertura de un macrocaso que investigue exclusivamente ese crimen de guerra y sus afectaciones a las víctimas.

Lo anterior, afirmando que hasta ahora lo que han vivido las víctimas por esos delitos es la “negación total de la justicia” porque los avances se han quedado “sólo en declaraciones”.

Además, desde las organizaciones de víctimas expresaron que de acuerdo con su posición, el tiempo ha ido pasando, han entregado cerca de 180 informes contando detalladamente sus casos y mientras tanto, sus expectativas de justicia se han venido frustrando.

“Revivimos nuestro dolor con el convencimiento de que esta vez sí lo lograríamos, pero el tiempo pasa y no vemos una respuesta positiva de la JEP. Para nosotros no es posible entender que un compromiso adquirido por el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc no se cumpla por quienes tienen la obligación de hacerlo, nos negamos a aceptar que en la JEP pasará lo de otros sistemas de justicia: nada” sentenciaron.

En su declaración, además enfatizaron en que no se trata de un delito “menor”, por tanto, solicitaron que las víctimas de ese crimen de guerra no sean discriminadas, afirmando que “la JEP tiene la obligación y la oportunidad de mostrar que es un sistema justo, no machista”.