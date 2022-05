Turistas agredidos en playas del Rodadero aseguran que también fueron robados

Se conocieron más detalles del incidente ocurrido entre unos operadores turísticos y un grupo de personas que llegaron a disfrutar de un descanso en la ciudad de Santa Marta, estos últimos aseguran que, además, de agredirlos de manera violenta, también les fueron hurtadas sus pertenencias.

Los visitantes aseguran que ahorraron varios meses para realizar este viaje a la ciudad, pero la experiencia no fue la mejor.

“Íbamos un grupo de 14 personas desde Bogotá, 7 mujeres y 7 hombres, señores de la tercera edad, una menor de edad, cuando nos empezaron agredir a todos, entonces fue cuando a mi esposo le robaron una cadena de oro, a mi cuñada el bolso y los zapatos, y a otro el celular. Pedimos ayuda, pero nadie la brindó”, manifestó una de las afectadas.

Afirman los afectados que no tuvieron el apoyo por parte de las autoridades, “ni siquiera la Policía se vino con nosotros, nos regresamos solos, caminando, golpeados, yo estoy acá en Bogotá y me están haciendo curaciones en las manos, el adulto mayor desde que llegó está en cama porque no se ha recuperado”, afirmó la turista.

Finalmente, aseguran que no entablarán ningún tipo de denuncia porque no tuvieron acceso al nombre de la empresa que les prestó el servicio, ni el nombre de los operadores; pero si le hacen un llamado a la oficina de turismo para que ejerzan más control en el lugar según ellos porque no son las primeras personas en ser estafadas.