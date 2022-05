'Mandas a tu perro a seguir atacando funcionarios y guerra es guerra': Dau a Estrada

Una rueda de prensa en la Policía Metropolitana de Cartagena fue el escenario del nuevo episodio de disputa del alcalde William Dau con sus opositores. El mandatario catalogó al contralor distrital Rafal Castillo de ser “el perro calanchín” de la presidenta del Concejo, Gloria Estrada, a quien le advirtió que “guerra es guerra”.



“Te voy a tirar suave por ahora Gloria, pero tu mandas a tu perro clanchín a seguir atacando a mis funcionarios y guerra es guerra, quedas advertida Gloria Estrada. O quitas a tu perro de encima haciendo sus actitudes ilegales y arbitrarias o guerra es guerra, estás advertida”, dijo Dau.



Luego, al ser consultado por la prensa local sobre quién es esa persona a la que él llama ‘perro calanchín’ respondió: “Es un tipo apellido Castillo. Sí el Contralor Distrital, claro”.

La charla se acaloró cuando un periodista le preguntó al alcalde Dau si no consideraba que su expresión era amenazante ya que se da justo cuando Estrada, quien recientemente recobró la libertad, ha denunciado intimidaciones de muerte en su contra.



El mandatario hizo sacar al periodista del lugar y no siguió respondiendo preguntas.

Estrada responde

La presidenta del Concejo respondió a estos señalamientos de Dau anunciando que presentará acciones legales contra el mandatario.



“Rechazo toda amenaza que he recibido hoy de parte del alcalde William Dau. Quiero decir que no tengo ningún problema personal con el alcalde, pero sí es evidente las diferentes manifestaciones, amenazas, injurias y calumnias que recibo por parte del alcalde a diario. Basta ya, radicaré denuncias penales y disciplinarias en contra del alcalde, porque estoy cansada y tengo temor de que me pase algo a mí y a mí familia”, dijo.



Esta semana, a su regreso a la presidencia del Concejo, tras quedar en libertad en medio del proceso que le sigue la justicia por haber sido capturada con un kilo de cocaína, al parecer sembrado en su camioneta, la concejal Gloria Estrada denunció que ha recibido amenazas de muerte en su contra.



La cabildante señaló que esas amenazas han llegado vía mensajes de texto a su celular y que en las mimas le advierten que los muertos no hablan. Eso ya fue denunciado ante la Fiscalía, según Estrada.