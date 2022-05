Abel Aguilar no descarta ser técnico: “me sigo preparando sin prisa”

En Peláez y De Francisco estuvo hablando el exjugador del Deportivo Cali y la Selección Colombia Abel Aguilar acerca de ‘Semana, gol y paz’, un evento que se llevará a cabo en Barranquilla del 6 al 10 de junio y que busca a través del fútbol ayudar a la formación de la sociedad.

“Yo he venido apoyando hace algún tiempo estas iniciativas, pienso que hicimos una sinergia importante con ellos por el enfoque que tienen, ver el fútbol desde otra óptica para dar herramientas. Es importante que el fútbol no solo se vea como un deporte, sino como una proyección de vida”, señaló.

“Queremos capacitar a los líderes y formadores en esta semana para que lleguen a estas zonas con elementos reales y lo vemos no para formar jugadores, sino más bien formar personas, pues los que llegan a la profesional no son muchos y los que no quedan son marginados entonces se van por otros temas que no son buenos para la sociedad y más en estas zonas donde hay pocas oportunidades, entonces que el fútbol sirva para eso, para dar otro mensaje”, complementó Aguilar.

El exfutbolista también se refirió a su futuro en el fútbol y dijo que ha pensado ser entrenador: “El fútbol tiene tantas líneas, pero los que hemos estado directamente en la cancha tenemos ganas de siempre estar ahí, quiero seguir capacitándome sin prisa, creo que hay muchas formas de aportar en el deporte y estoy en ese proceso”.