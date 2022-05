Procuraduría General investiga presuntas irregularidades en la frontera con Colombia

Durante la jornada de las elecciones presidenciales, cientos de colombianos residentes en Venezuela, se enfrentaron a los integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana para cruzar la seguridad y reclamar a las autoridades migratorias, les permitieran el paso para ejercer el derecho al voto en Cúcuta y el municipio de Villa del Rosario.

Ante denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en Norte de Santander, la Procuraduría General de la Nación anunció que vigila los puestos de votación fronterizos, verificando las condiciones para el ejercicio del derecho al voto de connacionales residentes en Venezuela.

Una colombiana en diálogo con W Radio aseguró “estoy habilitada para votar en el municipio de Villa del Rosario, no entiendo por qué nos quitan ese derecho que tenemos como colombianos para venir a votar”.

“Ahora la Guardia Nacional nos dice que nos debemos regresar, aquí en Venezuela no tenemos derechos, nos pueden atropellar si ellos quieren, entonces no entiendo por qué no nos dejan pasar si es un derecho que tenemos, la vez pasada nos tocó por las trochas y ejercer el voto". Señaló

Las autoridades en la frontera informaron que no se permitió el paso a los colombianos, al no estar inscritos en los puestos de votación consulares ubicados en los municipios de Villa del Rosario y Cúcuta.