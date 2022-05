¿Quién está detrás de la campaña de Rodolfo Hernández y su estrategia presidencial?

La campaña política del candidato presidencial, Rodolfo Hernández, inició solo con su hijo, Rodolfo José; Oscar Jair Hernández, director político y del movimiento liga Anticorrupción, y su esposa, Socorro Oliveros, sin embargo, la idea comenzó a expandirse y hasta el 29 de mayo, solo un grupo de 35 personas lograron una estrategia de comunicación que rompió récord en redes sociales.

Su forma de llegar a la gente fue un voz a voz, contactando a los "rodolfistas" que manifestaban su apoyo en redes sociales. Su campaña iba a cada municipio o pueblo y con un tinto se sentaban a conversar sobre las propuestas del ingeniero para que, posteriormente, ese mensaje se entregara a cada lugar a través de los simpatizantes.

Puede leer “Nada es improvisado, así es él”: coordinador político de Rodolfo Hernández

"Viajando a los municipios , conformando equipos de trabajo, llegar a los parques, llamaron a rodolfistas, y pidieron organizar grupos, esos grupos voluntarios que se unen a las redes sociales del ingeniero, decimos, nos vemos en Huila, en el parque principal, hablamos de la campaña de ingeniero, nos tomamos un café y se distribuyen, y dejamos el mensaje del ingeniero, por ejemplo, en Risaralda que ganó", dijo Oscar Jair Hernández, director político de la campaña.

¿Qué alianzas hará Rodolfo Hernández?

En cuanto al temor que tienen los colombianos con alianzas que pueda llegar a hacer Rodolfo Hernández si es presidente de Colombia, fue enfático en decir que el clan "Aguilar" no entra y ni habrá conversaciones.

Aunque no se supo qué políticos tradicionales le han hecho propuestas, Hernández explicó que muchos poderes lo han contactado y solo se ha escuchado, sin embargo, no se han hecho alianzas.

"Recibimos llamadas de la clase política tradicional desde hace ya un tiempo, muchas personas que no podían hacerlo de manera frentera, lo han venido haciendo, el ingeniero ha dicho que no les cambia el discurso, los escucha a todos, todo tendrá límites, en Santander, es recibir quienes quieran a construir país, pero el límite será el clan Aguilar, no lo queremos en campaña".

Lea en W : Tapia habría sido contactado por Rodolfo Hernández para contratación de Vitalogic

Cuando la campaña presidencial llegó a Boyacá, se tuvo conversaciones con congresistas del partido Verde y por debajo de cuerda el partido Conservador quiso unirse a Rodolfo Hernández.

"Se que llegarán del Partido Conservador, que no pudieron estar desde un principio, por que no se lo permitían, pero , sus amigos, fueron enviados a trabajar con nosotros, a trabajar en muchas zonas del país".

Resaltó que durante esta primera vuelta lograron visitar 330 municipios, y su aspiración es llegar a los 500. En esta segunda contienda electoral, que se disputa el próximo 19 de junio, se buscarán los votos en donde les fue mal como campaña, con una nueva estrategia.

¿Qué dijeron del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas?

La campaña del ingeniero resaltó al mandatario que le han recomendado tomar el medicamento Lomotil, que sirve para los problemas estomacales.

Oscar Jair Hernández, explicó que si Rodolfo llega a ser presidente, se encargará de Bucaramanga, es decir, que entregará un mensaje de que el pueblo, en este caso, la ciudad de los parques, vuelva a creer en los gobiernos.

Lea también: El Gobierno de Estados Unidos intervino para dar con el paradero de alias ‘Matamba’

“Muchos dicen que Juan Carlos Cárdenas debe salir a comprar Lomotil a partir de hoy, hay muchas cosas que Rodolfo Hernández llegará a hacer si es presidente, le va devolver a los bumangueses la creencia de los gobiernos de la gente, que fue lo que dejó en la ciudad y que no se ha seguido para nada”