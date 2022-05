Dau advierte “crisis institucional con el Gobierno Nacional” si se da su suspensión

Tras una protesta en la que participaron mayoritariamente sus funcionarios y contratistas del gobierno distrital, el alcalde William Dau indicó que el Gobierno Nacional no puede reconocer la petición de suspensión en su contra proferida por el contralor distrital Rafael Castillo y que de darse, el presidente Iván Duque estaría siendo cómplice de la clase política que, según él, lo quiere sacar del cargo.

“Si Duque me suspende sin mirar el trasfondo ilegal, ilícito y político detrás de todos esto, sin responder el recurso de excepción de inconstitucionalidad que está obligado a responder, si el presidente me responde simplemente diciendo que recibió una orden y debe cumplirla, el presidente está siendo igual de cómplice, igual de calanchín con la corrupción como lo son los órganos de control que no hacen nada por Cartagena”, dijo Dau.

El mandatario detalló además que Duque tiene dos escenarios: “o sigue con los malandrines, apoya a los malandrines y se va en contra de la voluntad soberana del pueblo que con 140 mil votos me eligió para representarlos, o va con el pueblo cartagenero”.

El alcalde indicó que no saldrá del cargo y que si es necesaria una crisis con el Gobierno Nacional se tendrá. “Si es necesario una crisis de institucionalidad entre el Distrito de Cartagena y el Gobierno Nacional pues así se dará porque Cartagena se respeta, la democracia se respeta y no vamos a dejar que cinco concejales malandrines nombren a un calanchín de contralor para que me suspenda a mí y así invalidar la voluntad de 140 mil cartageneros. Si me quieren sacar que me saquen a la fuerza”.

Sobre la terna

Dau señaló que en la terna que construyó el movimiento Salvemos a Cartagena, que lo llevó al poder, incluyeron el nombre de un antiguo aliado suyo a quien señala de ser cercano al uribismo.

“Quien sea que ellos manden en la terna debe ser alguien capaz de seguir lo que se viene trabajando en el Distrito. Ahora quieren meter a Augusto Vidales y yo lo saqué, porque el andaba para arriba y para abajo con el general Arango Bacci que todo el mundo sabe que ellos comulgan, militan con el uribismo”, dijo el alcalde.

La terna la están armando los inscriptores de Dau: Bladimir Basabe, funcionario del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA); Ernesto Mondol y Cynthia Pérez Amador. Aunque ninguno de ellos ha revelado quiénes conforman la terna, Dua señaló que dos de sus funcionarias fueron incluidas en ella, entre ellas estaría Olga Acosta Amell, actual secretaria de Educación, Vidales, enemigo de Dau, y otra de sus funcionarias.