“Hicieron una feria con mi nombre”: Alejandra Azcárate sobre caso de narcoavioneta

En el monólogo de Alejandra Azcarate, la audiencia se encontrará con un relato personal, reflexivo y cercano en donde se habla de las tres vidas: la pública, la privada y la que nos inventan. Esta nueva obra surgió basándose en reflexiones suscitadas a partir del episodio denominado como la narcoavioneta de Providencia.

“Para nadie es un secreto todo lo que yo tuve que enfrentar, pero la justicia de Dios es divina, por eso se llama así”. Después de meses de espera, un juez de la república determinó que Miguel Jaramillo, esposo de la humorista no tuvo relación alguna con los hechos investigados.

En perspectiva, Azcárate pudo haber sufrido el “síndrome del inocente” ya que “salí a poner el pecho y salir a dar explicaciones que en su momento no me correspondían”. Sin embargo, no se arrepiente ya que lo ve como una respuesta natural a los constantes ataques que sufrió su familia durante este episodio.

Aseguró que el proceso habría sido más sencillo si en su momento, Fernando Escobar, quien era el dueño de la avioneta, hubiera explicado que fue a él “al que le metieron ese gol, pero como las explicaciones las di yo, poniendo el pecho por mi esposo, que no me arrepiento, me colgué el letrero y ante los medios se quedó como la narcoavioneta de la Azcárate”, finalizó.

La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Juan Camilo Cadena, Harold Darío Rivera y Jorge Isaac Aguilar; piloto, copiloto y capitán de la Policía, respectivamente. Los tres implicados en el caso deberán responder ante una corte de Tampa, Florida por delitos relacionados con narcotráfico.