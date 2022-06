PAE no se debe planear a la carrera: Unidad de Alimentación a Alcaldía de Cartagena

La Unidad de Alimentación para Aprender (UApA) criticó que la Alcaldía de Cartagena no haya logrado planificar todos para que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no se hubiera tenido que suspender desde hace dos meses.

El llamado de atención se conoció este miércoles, cuando la Secretaría de Educación Distrital informó que, por tercera vez consecutiva, la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) declaró desierto el proceso para elegir al contratista que entregue alimentos a 46 mil estudiantes de colegios públicos.

Desde esa dependencia detallaron que el único proponente interesado no cumplía con los requisitos habilitantes.

Ante esta situación, Juan Carlos Martínez Martín, director de la UApA, cuestionó que la Alcaldía esté tratando de contratar el PAE a último momento, cuando por ley las administraciones tienen un año para planificar y suscribir esta contratación.

“Hoy no han logrado la continuidad del servicio y esto causa una afectación importante para los niños. Estamos buscando soluciones, pero sobre todo que se garantice que esto no vuelva a pasar, porque ya está una ley que establece permite que esto no se tenga que planear a las carreras, a último momento, sino que ya genera política de estado que hace que esta planeación se pueda hacer con tiempo”, dijo Martínez.

El director de la UApA indicó que “este año debe poder hacerse la planeación a más tardar en julio y deben empezarse los procesos contractuales y culminarse antes de que acabe el año y no estar en esta situación al inicio de año”.

La primera convocatoria para seleccionar al operador del PAE para Cartagena, el 29 de abril, se declaró desierta porque el único interesado no corrigió las observaciones, la segunda se declaró desierta el 12 de mayo, porque el único interesado desistió.

Se espera que la nueva ronda de negociación en la BMC se haga el próximo 10 de junio.