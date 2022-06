“Quise ser Rosalía, pero me salió muy ñero”: Kei Linch sobre ‘Relocos papi, relocos’

La cantante de rap y también finalista del Factor X 2021 ha sido la protagonista en las tendencias de las últimas semanas luego de haber publicado un video en su cuenta de TikTok interpretando la canción ‘Relocos papi, relocos’.

Debido a esto, a pocas horas de haber sido publicado, el video ya contaba con miles de visualizaciones e incluso, ya le habían creado bailes y gestos como parte de los conocidos retos de la plataforma.

Kei Linch ‘Anarkia’, habló a Contrarreloj y anunció que la canción le salió de manera espontánea mientras buscaba inspirarse para su próxima canción.

“En ese momento estaba enferma, me puse a escribir una canción y quise hacerla como Rosalía, pero a mí me salió muy ñero”, dijo.

Asimismo, habló de su nombre artístico, ‘Anarkia’, con el que destacó y piso el estrellato nacional en medio del reality show de canto Factor X.

“A mí nunca me ha gustado mi nombre real, en los 15 años me puse Anarkia, me invitaron a un evento y me preguntaron cuál era mi nombre artístico, entonces lo inventé”, explicó.

En medio de dicho programa de televisión, la artista logró llegar hasta la instancia final, compitiendo con Tavo Botero, Son Pasión, el dúo de Simón y Julián y Madeiro, cantante de rock que se llevó el premio final.

Desde el primer capítulo, la cantante dejó asombrados a los jurados y a todo el público colombiano, luego de interpretar uno de sus sencillos, pues afirmó que la mayoría de las canciones que interpretó en el reality, eran de su autoría.

Sin embargo, contó que ingresar a este programa y llegar lejos, era un verdadero reto.

“Es un género que nunca llega lejos en realitys colombianos y me puse la meta de llevarlo lo más lejos posible, y así fue”. “Es un género muy difícil y más aquí en Colombia, el púbico del rap es muy cerrado y no deja que crezca más allá de las plataformas, es un pecado si sales en televisión o si vas más allá”, comentó.