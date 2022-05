“Nunca pensé que se iba a hacer tan viral”: ‘Anarkia’, la joven que cantó ‘Relocos papi, relocos’

La canción ‘Relocos papi, relocos’ se volvió viral en redes sociales por la composición de Karla Cajamarca, conocida artísticamente como ‘Anarkia’ y quien pasó por los micrófonos de W Fin de Semana.

“Eso fue un rato de puro desparche, solo quería divertirme. Me estaba riendo porque la canción de Rosalía me sonaba a ‘relocos’”, dijo.

“El video tuvo como dos millones (visualizaciones) en un día, lo vio Lina Tejeiro y esa vaina despegó. Nunca pensé que fuera a explotar así porque nunca tuve la pretensión de viralizar más mi música”, agregó.

Sobre la letra de su canción, aseguró que solo quiso hacer una parodia y que para ello utilizó el lenguaje que utiliza con sus amigos.

“Ñeros es cualquiera que están en mi entorno. Tomé el lenguaje que utilizamos en mi barrio, una exageración e hice una parodia que funcionó”, contó.

Además, Karla reveló lo que viene para ella en materia musical luego de su éxito, aprovechando para hablar de su paso por el reality ‘Factor X’.

“Al día siguiente de esos realitys no se acuerdan de uno. No he descansado ni un solo día, tocando puertas porque así nos toca a los independientes en este país”, mencionó.