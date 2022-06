Rodolfo Hernández anuncia que donará los recursos de su reposición de votos

La plata que me den de la reposición de votos, que por ley me corresponde, la destinaré al pueblo en el que me posesione, que será en el más pobre de Colombia 🇨🇴💛



(Foto del día que me posesioné como alcalde, en uno de los barrios más pobres de la ciudad)#RodolfoHernandez pic.twitter.com/ZA144QVtVx