Barcelona se prepara para las 176 actividades de la edición 29 del Sónar

Quedan pocos días para que Barcelona vuelva a vibrar con el Sónar, el festival internacional de música, creatividad y tecnología que celebra su edición vigésima novena con 10 escenarios y más de 150 artistas tras superar la pandemia.

El legendario dúo británico ‘The Chemical Brother’s es uno de los headliners este año, llega con un nuevo espectáculo que incluye tracks de su más reciente álbum No Geography y una selección de sus grandes éxitos.

Otro cabeza de cartel es el trio de berlin Modegat, que luego de cuatro años de espera, regresa al Sónar de noche para presentar su nuevo show en vivo.

La cuota española viene de la mano de ‘C.Tangana’, que regresa al Sónar convertido en una estrella global con su álbum ‘El Madrileño’, que recoge ritmos, sonidos y mezclas del flamenco, bachata, salsa, ap y algo de reguetón.

El cartel lo complementan The Blaze, Eric Prydz, Bonobo, Charlotte de Witte, The Blessed Madonna, Nathy Peluso, Headie One, Agoria, Samantha Hudson, y Morat entre los cientos de artistas y Dj’s de música underground, sonidos nuevos electrónicos y nuevos géneros emergentes.

El Congreso Internacional de Innovadores, artistas y músicos, y el Sónar prometen dar un salto cualitativo en esta edición al estrenar nuevos espacios para conferencias de tecnología, charlas de creatividad y un stage para actuaciones híbridas.

La diversidad cultural y los retos medioambientales serán tendencia en las 176 actividades programadas del Sónar este 16, 17 y 18 de junio.