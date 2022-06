Migración y acciones en pro del cambio climático: Temas de Colombia en la Cumbre

En la noticia del momento en Contrarreloj habló el presidente Iván Duque desde la Cumbre de Las Américas, donde se refirió entre otras cosas a la ausencia de países como Nicaragua, Cuba y por supuesto, Venezuela.

“Si hay algo que ha unido a Las Américas ha sido el espíritu democrático como quedó planteado, no solamente en la carta democrática de septiembre 11 del año 2001, sino que adicionalmente está lo que se conoce como la cláusula de Quebec y la cláusula de Quebec es muy clara al decir que el sistema de Cumbre de Las Américas no es para que estén presentes aquellos lugares que han fracturado la institucionalidad y hayan puesto en riesgo la democracia”, dijo el mandatario.

Por otra parte, también el mandatario colombiano habló sobre las relaciones bilaterales con Venezuela e hizo un recuento histórico de cómo ve el país las decisiones tomadas por Nicolás Maduro. “Nosotros hemos tenido siempre con Venezuela y con el pueblo venezolano, una relación fraterna. Por eso es muy bueno recordar que quién expulsó el servicio consular de Venezuela fue Maduro, no fue que Colombia lo retirara. A comienzos del año 2019, Maduro expulsó y amenazó al servicio consular de Colombia y dijo que no garantizaba su seguridad. Nosotros siempre mantuvimos el servicio consular y la otra cosa, es que la gran mayoría países de este hemisferio no reconocieron los resultados de la elección fraudulenta de mayo del 2018 todos nosotros mantuvimos eso”.

También, Duque se refirió a la migración masiva de ciudadanos venezolanos a Colombia asegurando que es consecuencia de una dictadura que es clara a la luz de los ojos de todos, “porque la causa de la migración ha sido la dictadura oprobiosa y genocida de Nicolás Maduro. A esa dictadura hay que seguirla denunciando, seguirla combatiendo uno nunca puede dejar de librar las batallas que se ubican en el lado correcto”.

Finalmente, el mandatario aseguró que es importante que el continente trabaje en políticas públicas que permitan mantener la democracia porque lo único que le preocupa es la demagogia el populismo y la posverdad.