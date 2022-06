Niños sin atención en regiones del país por falta de operación de las UDS del ICBF

Denuncian en varias regiones de Colombia que las Unidades de Servicio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que se dedican a brindar desde alimentación hasta apoyo psicológico a madres y niños, llevan cerradas más de 20 días.

Regiones como Santander, Antioquia, Guajira, Córdoba y Bolívar afirman estar en el limbo con la atención que les brindaban día a día en las UDS; además, alegan que, al pedir una explicación, la respuesta no es clara.

Uno de los denunciantes es Álvaro García, consejero municipal en Tierralta, Córdoba, quien, en diálogo con la W Radio, describió la situación: “aquí existen 14 UDS, el ICBF viene vulnerando los derechos a 1.220 niños que reciben atención, cuatro de ellos son en zona rural. Además, cerca de 350 personas de talento humano que se quedaron sin empleo”.

Según el consejo, el contrato terminó el pasado mes de Diciembre y el ICBF no tuvo un plan de contingencia para evitar lo que hoy están viviendo: “no hubo convocatorias para una nueva licitación de contratación; este año con las elecciones se vendría una ley de garantías y es la única repuesta que nos han dado, que no se puede contratar”.

Por su parte, Ciro Canoles, líder en Carmen de Bolívar, describe como crítica la situación ya que son aproximadamente 1.000 niños que están sin atención en lugares que han tenido antecedentes de masacres y violencia, sujetos de reparación.

“Yo hablé con la directora regional y me dijo que esto no demoraba más de 15 días, pero a nosotros nos preocupa, porque a dónde van estos recursos que no han llegado. Por el tema de ley de garantías se venía alertando, pero cambiaron al operador, necesitamos el servicio”, aseveró.

La W Radio busco respuesta de la directora del ICBF, Lina Arbeláez, quien afirmó que en cumplimiento de la ley de garantías se empezó con el proceso de contratación de primera infancia en todo el país desde hace tres meses, dependen de los directores territoriales para la organización.

“Están tratando de poner incertidumbre o dudas frente al procesos prestados o a quienes fueron seleccionados por un algoritmo de manera objetiva y por esa razón no se han dado las contrataciones”, señaló.