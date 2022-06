Proyecto que busca proteger cuevas y cavernas en Colombia estaría en la cuerda floja

El senador Iván Agudelo es ponente del proyecto de ley que busca la protección de las cuevas, cavernas, grutas, sumideros y cenotes en Colombia, el mismo que estaría a punto de hundirse.

En entrevista con Sigue La W, el senador Agudelo explicó las razones que lo llevaron a impulsar este proyecto de ley, “hoy a feliz término, gracias a la Cámara y a todo el Senado, ha sido aprobado en cuatro debates por unanimidad, vamos a proteger a nuestro patrimonio. El departamento de Santander es riquísimo más de 1.900 cavernas”.

En cuanto a la importancia de este proyecto, Agudelo dijo que “en Colombia hemos protegido mucho los páramos, pero no protegemos lo que no vemos, esto es esencial y lo queremos hacer visible a los ojos (…) la gran riqueza acuífera en materia de ciencia e investigación es fundamental”.

Por su parte, César Lorduy, representante a la Cámara del partido Cambio Radical, quien fue señalado de ser uno de los opositores de este proyecto, aseguró en los micrófonos de Sigue La W que “no he tenido nada que ver con este proyecto, distinto a haber hecho una pregunta”.

Además, enfatizó que “para mí sorpresa, me avisaron que yo iba a ser uno de los conciliadores del proyecto, pero hasta ahora, yo puedo dar parte que el proyecto no tiene ningún tipo de problema. Jamás he sido opositor de este ni nada por el estilo”.

Para finalizar, aseguró que en el proyecto puede ser objeto de conciliación y “seguramente el martes lo vamos a aprobar”.

Cabe resaltar que la conciliación será el próximo martes 13 de junio.

Escuche la entrevista completa a continuación: