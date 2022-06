Denuncian agresión de policías a rappitendero venezolano en Bogotá

Bogotá

En el norte de Bogotá, en la calle 165, un hombre de nacionalidad venezolana y que trabaja como rappitendero, denuncia que fue agredido por varios uniformados de la Policía Metropolitana en la localidad de Usaquén. “Yo estaba parqueado ahí, cuando el señor se ensaña conmigo, que me quitará de ahí, tras del hecho, no me pide papeles y me dice que cómo vamos a hacer, yo lo que interpreto es que me pide plata.”

Agrega además que: “ahí no había zona prohibida para parquear, pero nada solo me decía que cómo íbamos arreglar, yo le contesto que cómo íbamos arreglar de qué y después me dice que nos vamos para el CAI y me tumba el casco de una cachetada, agarro mi casco y me voy entonces para el CAI, cuando llega otra moto y me hala y me tumban (…) sin embargo me caigo y me vuelvo a montar, ellos se aprisionan ahí para quitarme la moto y me golpean.”

También asegura no fueron los únicos golpes que recibió. “Me estaban achacando que se habían perdido unas esposas y que había agredido a una compañera de ellos, lo cual es mentira (…) si pueden ver los videos, ahí se ve que yo no golpeo a nadie. Luego de eso quede preso por esa supuesta agresión. Lo peor del caso es que cuando voy a retirar ya todos mis documentos, mis cosas, las llaves que tenía, el policía que me detiene y me dice que no me van a dar nada porque a ellos se les perdió las esposas, me dijeron que tenía 24 horas para de desapareciera.”

Sin embargo, a pesar de la denuncia, algunos policías resultaron también golpeados tras la batalla campal.

Fuentes de la institución señalaron que el hecho se registró luego de que el hombre no atendiera un control por parte de uniformados, tras transitar en contravía, por lo que fue requerido. En ese momento, más rappitenderos llegaron para evitar la detención de su compañero y lo ayudaron para que huyera de la zona con las esposas que se le habían puesto minutos antes.