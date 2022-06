¿Qué tiene que ver Christian Daes con la campaña de Gustavo Petro?

En un video que dio a conocer la revista Semana de una reunión del candidato presidencial Gustavo Petro y su equipo de campaña, en la que hablan sobre María Antonia Pardo, la exjefa de comunicaciones del candidato presidencial, el asesor del candidato, Xavier Vendrell, asegura que el empresario Christian Daes fue quien contrató a Pardo.

“A Daes lo que hay que explicarle es: o lo maneja bien o el titular que puede haber es: ‘Daes está financiando irregularmente la campaña de Petro’”, advirtió Vendrell.

En la conversación, Eduardo Ávila dice que antes de prescindir de los servicios de María Antonia tienen que hablar con Daes para dejar las puertas abiertas.

Tras el video de esta reunión que se habría dado en octubre del año pasado, la W conoció que el empresario Daes es muy cercano a Pardo y la ha contratado hace varios años para asuntos de imagen y comunicaciones.

La fuente cercana al empresario señaló que él no ha financiado ni dado plata a la campaña de Gustavo Petro y que “se sorprendió” cuando supo que Pardo iba a trabajar para el candidato presidencial. Además, la fuente señala que Daes no sabía que el candidato no le pagaba por ser su jefa de comunicaciones.