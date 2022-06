Camellón de El Rodadero no ha sido inaugurado y ya abundan vendedores ambulantes

Un llamado a los entes de control, hace la concejala Miguelina Pacheco, ante el aumento de las ventas informales en el camellón de El Rodadero, el cual está en remodelación y no ha sido abierto al público de manera formal.

En un video publicado por la concejala, se ve como, en horas nocturnas, el espacio del sector turístico, que debe ser utilizado para el tránsito peatonal, es invadido por carros de frituras.

“Hoy vemos un Rodadero, donde impera el abandono sin gobernabilidad, un camellón que incluso hoy no ha sido terminado, no ha sido inaugurado y lo vemos invadido por vendedores informales, sin ninguna clase de control. Hay ventas de mazorcas, perros, pizzas que adornan este sector turístico por eso me pronuncié”, dijo la cabildante.

Otra de las problemáticas está relacionada con la inseguridad: “Tengo conocimiento de, amanecederos hasta las 7 de la mañana, entonces la inseguridad, la prostitución y la venta de drogas es imparable”, aseguró Pacheco.

Desde marzo del 2021 el Camellón de El Rodadero se encuentra en obras, por lo que algunos comerciantes y moradores, de este sector turístico, piden celeridad en la ejecución de las mismas y que se tome control de estas ventas que invaden el espacio público.