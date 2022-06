Si queremos estar en la final, tenemos que ganar: Pablo Sabbag, delantero de Equidad

Pablo Sabbag, delantero de La Equidad, pasó por los micrófonos de Peláez y De Francisco en La W, para hablar de la esperanza que tiene el equipo ‘asegurador’ de llegar a la gran final del Fútbol Profesional Colombiano, ya sea contra Junior de Barranquilla o Atlético Nacional.

“Si queremos estar en la final, tenemos que ganar. Lo que es para uno, es para uno. Entonces, si es para nosotros que se de lo de Tolima contra Envigado, así será. Estamos enfocados en hacer nuestro trabajo que es ganarle a Medellín acá”, dijo.

Asimismo, habló sobre su paso por el fútbol argentino, en el cual y según él, no brilló, sí aprendió de grandes jugadores.

“En Estudiantes alancé a jugar 7 partidos y metí un gol. En Newell’s no tuve mucha oportunidad, fue un torneo largo, pero son experiencias que ayudan a crecer mental y futbolísticamente”, señaló.

Por otro lado, reveló detalles de sus inicios en el Deportivo Cali, club en el que aprendió a ser un mejor delantero.

“Mi representante me consiguió una prueba en el Deportivo Cali, yo tenía 15 años, y me dijeron que me iban a dar un mes. A las dos semanas me dijeron que querían que me quedara porque no tenían un delantero de mis características, grande y que aguantara la pelota. Ahí comencé a trabajar, estuve en la Sub-17, Sub-19 y Sub-20″, dijo.

“Cuando llegué al Cali me consideraba un desastre, literalmente comencé a jugar a allá. Yo no metía una diagonal, no hacía las funciones de un 9″, agregó.