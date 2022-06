La defensa estaba muy sólida: Luis Fernando Suárez sobre el triunfo de Costa Rica

El pasado martes 14 de junio, Costa Rica obtuvo el último pase para el Mundial de Qatar 2022, tras vencer 1-0 a Nueva Zelanda en el repechaje.

Luis Fernando Suárez, director técnico de la selección, conversó en Peláez y De Francisco en La W sobre este logro y explicó cómo trabajará con el equipo en el mundial.

“Fue sufrido casi todo el partido, fue complicado. Hicimos muy temprano el gol y sabíamos que era un equipo muy fuerte físicamente, un equipo en el fútbol aéreo muy duro. Ese primer tiempo fue muy complicado”, señaló el colombiano.

A su vez, se refirió a los cambios que realizó durante los 90 minutos mencionando que: “Hicimos cambios estructurales, uno de ellos por lesión y tres para el segundo tiempo. Lo más duro fue el primer tiempo y lo mejor fue la atención que tuvo el equipo durante el partido”.

Suárez detalló la estrategia que implementó en la segunda mitad del encuentro, donde organizó una línea de defensa.

“Para el segundo tiempo lo que hicimos fue una línea de cinco en defensa; y lo otro entramos a Bryan Ruiz para que tuviera más la pelota. Sacamos los dos extremos, que son mucho más habilidosos y que hicieron un muy buen trabajo de desgaste en la primera parte, pero me parece que el ritmo tenía que ser un poco menor en el segundo tiempo y por esa razón lo de Bryan Ruiz”, señaló.

Y añadió: “en el primer tiempo pensé que nos iban a ganar, que nos empataban y nos ganaban. En el segundo tiempo uno ya sabe cómo se presentan las cosas. A pesar de que ellos tenían un tanto dominio, yo no veía tanto peligro, yo veía que lo defensivo del equipo, que ha sido la fortaleza de Costa Rica estaba muy sólida. Mi estómago me decía que nos ganaban en el primer tiempo y en el segundo que no nos hacían gol”.

Por último, mencionó que Costa Rica ha venido plantando buena cara ante varios equipos. Sin embargo, quiere trabajar en una propuesta mucho mejor para enfrentar a Alemania, España y Japón, países que hacen parte del Grupo E.