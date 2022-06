Tiene pesadillas: madre de menor denuncia que su hijo de 6 años fue abusado

Bogotá

Un aterrador y desgarrador caso se dio a conocer en las últimas horas en Bogotá luego de la denuncia de la madre de un menor de seis años que asegura, en el colegio Manuel Ayala ubicado en la localidad de Engativá, Bogotá, su hijo fue abusado y tocado en sus partes íntimas.

La madre del niño, que cursa el grado transición, dio a conocer que desde la semana pasada su hijo empezó a mostrar comportamientos extraños, lloraba mucho y se mostraba agresivo a que lo bañaran, o incluso ir a hacer sus necesidades al baño.

“Mi hijo empezó a tener unos comportamientos raros. Lo recojo y sale nostálgico. Se me hizo raro que él soltó un llanto y me decía ‘mami te amo mucho’. No me imaginé nada grave, el día martes, él estaba bien y sentó al lado de la cocina, tú como mamá, con esa mirada, sientes algo que algo pasa; empecé a preguntarle y presionarlo para saber qué había pasado, él me comenta que algo pasó en el colegio, pero de tanto presionarlo me dice que no es nada, que es mentira”, comentó.

“El miércoles empieza con unos cambios, que no quiere que lo vean desnudo, ya no quiere que lo bañe, ya no quiere que lo toque (…) Los otros días, él sigue manifestando que alguien grande lo toca, que una vez había sido en el baño y otra en el patio. Ahí empiezo a preguntar si es un niño o celador. Yo vine y hablé con la directora de curso para pedir una cita con la psicóloga, el viernes le comenté todo, pero a la salida me dice que vio todo dentro de lo normal”, agregó.

“No está normal, él siempre se acuesta temprano, por tarde yo los acuesto 6:30 o 7:00, eran las 9 de la noche y decía ‘papi no quiero dormir, ya no quiero dormir, tengo pesadillas feas’. Yo les dije que no estaba bien, que había pasado algo”, relató.

Este caso se suma a otra denuncia que se había hecho en W Radio en esa misma institución educativa, donde un niño de 10 años habría sido abusado por estudiantes de grado once, por lo que varios padres de familia pidieron explicaciones al colegio y que se adelanten las investigaciones correspondientes.