Luis Fernando Suárez sobre dirigir a la Selección Colombia: “si se da, bueno”

Luis Fernando Suárez, técnico de Costa Rica (Photo by Arnoldo Robert/Getty Images) / Manuel Arnoldo Robert Batalla

El entrenador colombiano Luis Fernando Suárez dialogó con Julio Sánchez Cristo en los micrófonos de La W luego de haber clasificado a Costa Rica al Mundial de Qatar 2022 tras vencer a Nueva Zelanda en el repechaje.

A propósito, Suárez dio su diagnóstico de lo que le pasa al fútbol colombiano y a los jugadores que brillan en sus clubes, pero llegan a la Selección Colombia y no son determinantes. Aprovechó para realizar una reflexión de la cultura nacional.

“El sentido de pertenencia de nosotros (colombianos) es muy complicado. Siempre he mencionado que el argentino es agrandado, y creo que es bueno. No creemos en nosotros. Tenemos una situación en donde el país en sí mismo no cree que tengamos buenas condiciones para lograr lo que se quiera”, dijo.

“La revisión no está solamente en los jugadores y cómo educarlos, si no hay cómo cambiar nuestra forma de vernos”, agregó.

Asimismo, no descartó poder dirigir a la Selección Colombia en un futuro, pues ya habría sumado una gran experiencia en mundiales de fútbol, además de conocer las características del jugador nacional.

“Si se presenta es porque todas las circunstancias se dan, pero conmigo no se han dado. Me la ofrecieron en el 2000 y yo sabía que no podía hacerlo porque estaba demasiado crudo, seguramente iba a fracasar”, reveló.

“Hoy pienso que, si se da, bueno, pero si no es así en determinado momento creo que lo que he hecho es interesante, lo digo con total transparencia”, mencionó.

Sobre el juego que Costa Rica tendrá ante Alemania, una de las potencias del fútbol en el mundo, reveló que no ha analizado aún a los bávaros.

“Hasta ahora solo pensé en Nueva Zelanda. Recién me levanto tras un viaje de 20 horas desde Qatar. Ahora tengo que pensar en esas tres ‘papas calientes’. Hemos conseguido una buena clasificación, somos conscientes, pero debemos mejorar, sobre todo en la fase defensiva”, afirmó.