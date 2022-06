Sebastián Yatra invita a votar en su primera vez como jurado de votación

El cantante Colombiano, Sebastián Yatra, habló con los medios al terminar su labor como jurado de votación en esta segunda vuelta presidencial que enfrenta a Rodolfo Hernández y Gustavo Petro.

“Es mi primera vez, entonces estoy aprendiendo bastante”, comentó el artista que se inscribió en en el consulado de Madrid, España, como jurado de votación para poder ejercer su derecho al voto desde dicho país.

Yatra comentó sobre la experiencia que tuvo como jurado: “Es bonito convivir entre todos de una forma sana y amorosa sin importar cuál es nuestra visión política. Todos nos tratamos con respeto y buscando que el conteo de los votos fuera justo y que todo sea claro y transparente. Espero que así sea en todos los consulados y las embajadas alrededor del mundo y por supuesto en Colombia hoy durante las elecciones”.

El cantante y actor le envió un mensaje a los jóvenes colombianos para que salgan a votar. “Uno no se puede quejar de algo si tuvo la oportunidad de dar su opinión y no la dio. Es importante salir a votar para luego ser coherente en el momento que quieras dar una opinión sobre lo que está pasando en el país”.

Sebastián Yatra actualmente es jurado en el reality “La Voz Kids” en la versión española, por lo que tuve que hacer parte de la convocatoria de voluntarios a jurado de votación en el consulado de ese país. El artista dio su opinión personal sobre la importancia de votar por uno de los dos candidatos y no optar por la opción de voto en blanco. Me parece importante que a la hora de salir a votar tomemos una posición fija. El voto en blanco obviamente no va a ganar las elecciones, entonces votar en blanco en este momento es lo mismo que dejar que otros decidan por ti”, añadió.