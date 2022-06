Es una ingratitud con la derecha: Christian Garcés por trino de Juan José Lafaurie

En entrevista con Sigue La W, el senador Luis Fernando Velasco habló sobre la decisión del Partido Liberal de no ser oposición del presidente electo Gustavo Petro.

Velasco indicó que la bancada liberal había afirmado desde antes que iban a apoyar a Gustavo Petro, sin embargo, celebra que César Gaviria y el partido en general se haya unido al nuevo presidente de Colombia.

“Buena parte del Liberalismo estuvo en el frente amplio, no ahora, no adhirió cuando Petro ya había ganado, nosotros veníamos haciendo campaña desde hace un año. Y el frente amplio es un proyecto político que buscaba ganar la presidencia y ganar”, señaló el senador.

En cuanto a lo que pasará con la jefatura del Partido Liberal, Velasco fue enfático al mencionar que “si en este país quienes manejan la política tuvieran un concepto de la dignidad policía, quienes pierden tendrían que dar un paso al costado (…) el futuro es que el partido recupere sus banderas liberales progresistas, no más Neoliberalismo, no más el Partido Liberal vagón de cola de la derecha, tiene que recuperar vocación de poder”.

Además, expresó que en el partido hay personas nuevas que podrían unificar a los liberales. “Entendiendo el mensaje, que el partido liberal no puede ser un partido de derecha como lo venía presentando el presidente César Gaviria”.

Por su parte, Juan Diego Echavarría, representante a la Cámara por el Partido Liberal, fue claro al decir que no es momento de que César Gaviria de un paso al costado. “No es momento de discutir la institucionalidad del partido (…) en este momento no estamos con la intención de hacer un movimiento o de entrar en una discusión con el presidente del partido”.

Por otra parte, Christian Garcés, representante a la Cámara por el Centro Democrático, recordó que el partido del cual hace parte y el cual es liderado por el expresidente Álvaro Uribe, no se ha terminado. Asimismo, se refirió al trino del hijo de la senadora María Fernanda Cabal, Juan José Lafaurie, contra el expresidente.

“Hay unas figuras de derecha que están tratando de llevarse la votación del Centro Democrático atacando a Álvaro Uribe Vélez, tratan de ganar un espacio en la centroderecha de Colombia, cosa que yo no comparto porque esa no es la forma de hacer política”.

Por último, hizo énfasis en que el Centro Democrático será oposición para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Harán oficial su postura en los próximos días.

Escuche la entrevista completa a continuación: