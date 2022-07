Joven denuncia haber sido abusada sexualmente por su exjefe en Santa Rosa de Cabal

Por medio de una denuncia pública en redes sociales, se ha vuelto viral la historia de Cristina Londoño, una joven del municipio de las araucarias que indica que fue víctima de abuso sexual.

La joven relató que laboraba en un bar del municipio y que, en repetidas ocasiones, había recibido insinuaciones por parte de su jefe a las que no les prestó atención. Sin embargo, en la madrugada del pasado 17 de junio, Cristina se encontraba terminando su turno de trabajo después de haberse sentido indispuesta durante todo el día, por lo que su jefe le ofreció una soda para que se sintiera mejor y allí empezó su calvario.

"Estoy denunciando al señor Mauricio Valencia, quien en ese entonces era mi jefe, debido a un abuso sexual en el trabajo. Yo me encontraba muy mal y a eso de las 3 de la mañana, casi 4, me sentía muy mal y había trasbocado. Después de eso yo ya me sentía un poco mejor y sólo quedábamos mi jefe y yo. Él me ofreció una soda y no puedo asegurar que le echó algo porque no vi nada, pero me parece mucha coincidencia que después de eso haya quedado en blanco y cuando desperté no tenía fuerza y lo vi a él encima mío abusando de mí. Yo no me podía mover", expresó la joven.

Lea también: Familia en Pereira denuncia ser víctima de hostigamientos y abuso policial

Manifestó también que el hombre intentó persuadirla cuando se dio cuenta que había despertado, pero ella solo lograba decirle que él estaba cometiendo un abuso y expresó además, que aunque su actuar fue algunos días después, interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, pero aún no ha obtenido respuesta.

"No pensé en ese momento que tenía que ir a Medicina Legal pero sabía que tampoco podía dejar las cosas así y puse la denuncia ante la Fiscalía e hice la denuncia pública porque nunca me hubiera perdonado que por no hacer la denuncia pública, otra chica hubiera vivido lo mismo", relató.

Cristina también expresa que siente miedo de las represalias que su agresor pueda tomar en su contra por estar realizando esta denuncia de manera pública y porque conoce los lugares que la joven frecuenta.

Tanto Cristina como la ciudadanía de Santa Rosa de Cabal, que en la tarde de este viernes 1 de julio realizará una movilización por el caso de la joven y de muchas mujeres que han sido víctimas de abuso y violencia de género, esperan celeridad en los procesos y que se haga justicia por todas las mujeres que continúan siendo violentadas en este municipio, y en general, el departamento de Risaralda.