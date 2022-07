Juan Pablo Vega estará en la Feria Vassar de Bogotá

El primero de julio se celebró el Día Internacional del Reggae y en un homenaje al género, Juan Pablo Vega estuvo en los micrófonos de W Fin de Semana hablando sobre su trayectoria en la música. Además, dio detalles de su asistencia a la feria de emprendimiento Vassar.

Para iniciar, señaló que a lo largo de su carrera ha contando con la presencia del reggae en varias de sus canciones, como por ejemplo, en su primer álbum ‘Nada Personal’ cuando abarcó el rock jamaiquino.

“Durante mi carrera el reggae siempre ha estado por ahí, no me dedico a hacer reggae como tal, solamente en alguna parte de mi obra lo he abarcado”, comentó el cantante colombiano.

Sobre este género, Vega resaltó que su primer acercamiento con este tipo de música lo tuvo en la ola de los 2000 con bandas como ‘Cultura Profética’, ‘Gondwana’, ‘Los Pericos’, entre otros.

“Acá en Colombia (el reggae) no es uno de los géneros más importantes, falta un poquito más de visibilidad”, aseguró el bogotano sobre la fuerza de esta música en el país.

Por el momento, Juan Pablo Vega se encuentra en México en un proceso de creación de nuevas canciones a pesar de que le apuesta a “la música de antes”.

“Estoy en un periodo de gestación de nueva música acá en México, yo creo que estoy apostándole a la música de antes”, indicó Vega.

Cabe mencionar que el artista colombiano estará este domingo 28 de junio en Bogotá compartiendo su música al lado de diferentes artistas en la feria de emprendimiento Vassar, a la cual asistirá aproximadamente a las 6:30 de la tarde.

Escuche la entrevista completa a continuación: