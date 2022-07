Cali Distrito Moda 2022, el evento que busca reactivar la moda en el Valle del Cauca

‘Cali Distrito Moda’ es un evento creado por el diseñador Guio Di Colombia con el que busca apoyar el sector textil y el gremio de la moda luego de la pandemia del COVID que afectó a cientos de familias.

Desde este 30 de junio y hasta el 02 de julio, 44 diseñadores, 2 marcas y 2 colectivos desfilarán por la pasarela de Cali Distrito Moda 2022 con el objetivo de apoyar el diseño de modas y el talento que se tiene en Valle del Cauca.

Una de las diseñadoras invitadas es Paola Arango, reconocida diseñadora de vestidos de novia que decidió lanzarse con su colección ‘Kavya’ y ofrecer nuevos productos con la esencia india, habló para Contrarreloj de W Radio.

“Yo llevó 3 colecciones donde me he inspirado en el Pacífico, todas las campañas las he hecho en Buenaventura, pero esta vez quise mostrar la esencia de la India, es una cultura que siempre me ha gustado”, afirmó.

Además, recalcó que este evento es una oportunidad “muy buena para todos” los diseñadores que hacen parte del Cauca. “Es algo que está abarcando a todo el Valle del Cauca, es volver a mostrar todo el talento del Cauca, volver a reunir la moda”, puntualizó.