El papa Francisco no va a dimitir de su cargo, según entrevista con Philip Pullella

El principal corresponsal de Reuters en Roma, Philip Pullella, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la exclusiva entrevista que le realizó al papa Francisco, en donde aseguró que no está dentro de sus planes dimitir de su cargo, esto luego de los rumores que se generaron en las últimas semanas.

Para iniciar, Pullella indicó que el papa Francisco se encuentra muy bien de salud. “Lo vi con buen ánimo, lo vi caminando solo, tenía un bastón, pero lo vi bien y alerta. Estoy muy feliz de verlo muy bien”.

Ante la posible renuncia del sumo pontífice, el corresponsal dejó claro que se trató de un malentendido. “Hubo muchos rumores periodísticos que empezaron a tomar vida, pero que no tenían ninguna validez (…) esas teorías para mí no tenían ningún sentido, así que por eso quería entrevistar al papa para sacar su versión de primera mano. Él me ratificó que no va a renunciar”.

Por otra parte, señaló que el papa Francisco tiene planeado viajar a Canadá, Moscú y Ucrania.

En cuanto a la conversación que sostuvo con el pontífice, resaltó que tuvo la oportunidad de hablar sobre la guerra en general, no solamente de Colombia. Especialmente del conflicto presentado entre Rusia y Ucrania.

“El papa Francisco quiere recordar que las bombas siguen cayendo en Ucrania para que las personas no lo olviden. Ahora mismo estamos prestando atención a esta guerra porque es en Europa, es la primera vez después de la Segunda Guerra Mundial que ocurre una guerra en ese continente, pero también hay que recordar esos otros países en donde hay conflicto”, expresó.

Para finalizar, se refirió a las decisiones que podrían fracturar la relación entre el Vaticano y el papa Francisco. “La situación en Alemania y todo lo que está pasando ahora mismo lo está mirando muy de cerca, está mirando con atención porque se puede dividir mucho más las posiciones dentro de la iglesia, pero no quiere tomar una decisión autoritaria. No quiere intervenir antes de tiempo, no es el estilo del papa Francisco”.

