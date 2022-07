Los elogios entre el presidente Iván Duque y el general Zapateiro

En el municipio de Cicuco, en el departamento de Bolívar, en medio de la entrega de nuevas obras, los elogios entre el general del Ejército Eduardo Enrique Zapateiro y el presidente saliente, Iván Duque no se hicieron esperar.

Por un lado, el general Zapateiro en su discurso dijo: “quiero desearle larga vida, orar por usted porque tuve el privilegio de ser su comandante del Ejército por dos años y medio”.

“Me siento orgulloso porque aprendí de una persona madura. Tengo enseñanzas claras de un conductor político, de un hermano, de un amigo, de una persona que les dio a los generales, lo que una persona le puede dar a un ser humano, que es su tiempo”, agregó.

Y después de esta intervención, el presidente Duque agradeció lo dicho por el general Zapateiro y también lo llenó de elogios.

“Usted es un gran soldado, se lo quiero reconocer hoy y siempre, porque a le ha tocado enfrentar múltiples ataques, como decía alguien: ‘no es que el general Zapateiro participa en política, eso no es así’. Usted no ha participado en política, tanto usted como las Fuerza Militares son apolíticas, pero esto no quiere decir que no sea indiferentes, sino que son los bastiones, los protectores y garantes de la estabilidad institucional. Así es la labor de los soldados”.