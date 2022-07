Viagogo y la pesadilla de las boletas revendidas

El portal de reventas de boleta Viagogo sigue siendo noticia ya que a pesar de las advertencias de usuarios y medios de comunicación, se siguen registrando compras fraudulentas que afectan al consumidor colombiano.

Los compradores incautos suelen ingresar a la página de Viagogo ya que la empresa tiene una excelente estrategia de posicionamiento de marca, la cual les permite ser el primer resultado que aparece en Google al buscar “reventa de boletas”.

Así mismo, los usuarios terminan pagando precios mucho mayores a los que la plataforma arroja, ya que cobran por una tarifa de servicio de la que informan solamente al momento de hacer la compra.

Sofia Higuera, gerente general de Tu Boleta explicó que, a pesar de qué la reventa no es ilegal en Colombia, “es un mercado muy grande que no paga impuestos”. Incluso, aseguró que la cantidad de boletas vendidas por reventa “podría llenar un estadio entero”, y que es un dinero que no genera ninguna ganancia para el Estado, ni empleos para los colombianos.

Así mismo, reiteró la diferencia entre la reventa y la falsedad de las boletas que se venden en esta plataforma.

Higuera aseguró que es obligación del Congreso regular este tipo de plataformas, ya que a pesar de no tener sede en el país, se puede obligar a estas plataformas a aclarar que son empresas de venta de mercados secundarios o reventa.

Viagogo ha sido noticia mundial, ya que en la última semana el gobierno italiano la sancionó con una multa de 23 millones de euros por violación a normas de reventa en ese país.